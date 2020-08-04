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İlçelerde Bayram TIR’ı coşkusu

Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan Bayram TIR’ı ilçelerde coşkuyla karşılandı. Belediye Mehter Takımı bayram boyunca ilçeleri Mehter Takımıyla coşturdu.

Güncel 04.08.2020, 19:46
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İlçelerde Bayram TIR’ı coşkusu

Ramazan Bayramı’nda başlattıkları Ramazan TIR’ı uygulamasını ilçelerden gelen yoğun talep nedeniyle Kurban Bayramı’nda da ilçelere taşıdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayram TIR’ının ilçelerde de coşkuyla karşılandığını ifade etti. İlçelerden gelen talep doğrultusunda oluşturdukları Bayram TIR’ı ile ilçelere mehter coşkusu yaşattıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Ramazan Bayramı’nda pandemi önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için Bayram TIR’ı uygulamasını başlatmıştık. Çorum’un tüm mahallelerini dolaşmış, hemşehrilerimize misafir olmuştuk. Kurban Bayramı öncesi de ilçelerimizden, Belediye Başkanlarımızdan gelen talepler üzerine bayram coşkusunu ilçelerimize taşıdık. Bayram TIR’ı, ilçelerimizle büyük bir coşkuyla karşılandı.” dedi.

Bayram TIR’ı coşkusunun yaşandığı ilçelerdeki vatandaşlar Çorum Belediyesi’nin ilçelerine yönelik yaptığı jesti nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

(Haber Merkezi)

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