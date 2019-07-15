İlçelerde 15 Temmuz

Sungurlu Kaymakamlığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını açıkladı. Anma programı uyarınca tüm resmi daireler ve özel kuruluşlar Türk Bayrağı ile donatılacak. Sungurlulu 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı’nın mezarı ve şehitlik saat 11.30’da ziyaret edilecek. Sungurlu Ulucami’de öğle namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunarak okunan hatmi şeriflerin duası yapılacak. Eski Toplum Sağlığı Merkez binası önünden Atatürk Meydanı’na saat 20.30’da yapılacak Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından ise saat 21.00’da meydanda anma etkinliği gerçekleşecek. Saat 00.13’de ise tüm camilerde sala okunacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Osmancık’ta da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda ilçede bugün saat 11.00’de şehitlik ziyareti yapılacak. Aynı gün saat 11.30’da ise Beyler Çelebi (Büyük Cami) önünde resim sergisi açılacak. Öğle namazından önce Beyler Çelebi Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak. Osmancık Kaymakamlığı önünden saat 20.00’de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak ve saat 20.30’da ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda anma programı gerçekleştirilecek.

15 Temmuz darbe girişimin 3. yıl dönümünde Kargı’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bugün saat 11.00’de şehitlik ziyareti ile başlayacak etkinliklerde şehitler anısına 250 fidan dikilecek. Ayrıca milli birlik yürüyüşü yapılarak ilçe meydanında anma etkinliği gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)