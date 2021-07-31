“İlçe yollarının hali içler acısı”

Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ’ın Kayseri programına katılmak üzere Çorum, Alaca ve devamındaki yolu kullandığını belirten Bedii Onan, “Yolun yakın zamanda duble yol yapılmasına rağmen ara ara, tamir ve tadilatta olduğunu gördüm. Tabir uygunsa yolda resmen slalom yaptım. Yollarda gece yol göstergelerinin eksik ve yetersiz olduğunu müşahede ettim” dedi.

Çorum halkının diğer illere yapılan yol vb. yatırımlardan ziyadesini hak ettiğini belirten Ayyıdız Hareketi Çorum İl Koordinatörü Bedii Onan, ilçe yollarının durumu ile ilgili izlenimlerini dile getirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde, Laçin, Kırkdilim mevkiinde yapımı süren tünel ve yol çalışmalarının bulunduğu mevkide oluşan heyelan nedeniyle, tünel girişi kayan taş ve toprak inşaata zarar vermiş, yolun yapımı ve hizmete girmesi muhtemelen gelecekte bir döneme kalmıştır.

Çocukluğumdan beri Çorum-Osmancık ve Kargı bağlantısı olan bahsi geçen yol değişik dönemlerde, bölge halkının ısrarlı talepleri ile tamir ve tadilat kapsamına alınmış, her defasında, yapılan işlerin işe yaramadığı, harcanan para ve kaynakların boşa gittiği görülmüş ve bölgede yaşayan hemşerilerimizin derdine çare olmamıştır.”

“ÇORUM’U ÜVEY VE GÖRMEZ HALE GETİRDİLER”

“1970 yılların başında ilk yapılan tünel çökmüş ve yerine bir daha ciddi anlamda yol yapılması planlanması dahi yapılmamıştır. Bu yol Çorum halkının havaalanı, hızlı tren beklentisinden çok daha yıllar önce sağlıklı ve tehlikesiz bir hale dönüştürülmesi taleplerinin başında gelmekteydi. Diğer şehirler, kamu yatırımlarından oldukça ciddi paylar alırken, Çorum ilçe yollarının bakımsız kalması, sürekli tamir ve tadilattan geçirilmesi, istenilen kalitede yol ve yolların yapılmaması, şehri üvey ve görmezden gelinen bir hale getirmektedir.

Sadece, Çorum Osmancık yolu değil, aynı durum İskilip, merkez ilçe bağlantı yolu, Ortaköy, merkez ilçe bağlantı yolu içinde geçerlidir.

Ayyıldız Hareketi lideri Sayın Ümit Özdağ’ın Kayseri programına katılmak üzere Çorum, Alaca ve devamındaki yolu kullandım. Yolun yakın zamanda duble yol yapılmasına rağmen ara ara, tamir ve tadilatta olduğunu gördüm. Tabir uygunsa yolda resmen slalom yaptım. Yollarda gece yol göstergelerinin eksik ve yetersiz olduğunu müşahede ettim.”

“ÇORUM HALKI BU HİZMETSİZ

SİYASETİ KABUL ETMİYOR”

“Bu arada Çorum, Sungurlu-Kırıkkale yolunun yapımı için büyük emek ve gayret sarf eden vekilimiz Vahit Kayrıcı’yı da unutmayalım. Çorum halkı bu hizmetsiz siyaseti kabul etmiyor. Halkımız bu hizmetsiz siyasetin hesabını da ilk seçimde soracaktır. Ayyıldız hareketi partileşme sürecinin akabinde Çorum ilinin tüm problemlerini tespit ederek, sorunların çözüm yolları planlayacaktır.

Çorum halkı diğer illere yapılan yol v.b. yatırımlardan ziyadesini hak ediyor ve istiyor.

Çorum Ayyıldız Hareketi olarak, bu eksikliklerin takipçisi ve daima seslendirici olacağız.

Maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet ederek sağlıklı günler ve gelecekler temennisi ile tüm hemşerilerimize Ayyıldız Hareketi adına saygı ve hürmetler sunarım.” (Haber Merkezi)