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İlçe Özel İdarelerinin 2020 yılı bütçeleri görüşüldü

İl Genel Meclisi’nde ilçe özel idarelerinin 2020 yılı bütçe ödenekleri görüşüldü. Bütçe konusunda Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel’in meclis üyelerini bilgilendirdi. Yücel yapılan çalışmalar neticesinde Alaca İlçe Özel İdaresi’ne 163 bin 913 lira, Bayat İlçe Özel İdaresi’ne 220 bin 158 lira, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 255 bin 650 lira, Dodurga İlçe Özel İdaresi’ne 247 bin 205 lira, İskilip İlçe Özel İdaresi’ne 497 bin 433 lira, Kargı İlçe Özel İdaresi’ne 492 bin 295 lira, Laçin İlçe Özel İdaresi’ne 182 bin 633 lira, Mecitözü İlçe Özel İdaresi’ne 173 bin 63 lira, Oğuzlar İlçe Özel İdaresi’ne 182 bin 995 lira, Ortaköy İlçe Özel İdaresi’ne 353 bin 40 lira, Osmancık İlçe Özel İdaresi’ne 419 bin 640 lira, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 965 bin 550 lira, Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne de 491 bin 800 lira ödenek ayrılması gerektiğini tespit ettiklerini ifade etti. (Erkan BAYATLI)

İlçe Özel İdarelerinin 2020 yılı bütçeleri görüşüldü

İl Genel Meclisi’nde ilçe özel idarelerinin 2020 yılı bütçe ödenekleri görüşüldü. Bütçe konusunda Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel’in meclis üyelerini bilgilendirdi. Yücel yapılan çalışmalar neticesinde Alaca İlçe Özel İdaresi’ne 163 bin 913 lira, Bayat İlçe Özel İdaresi’ne 220 bin 158 lira, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 255 bin 650 lira, Dodurga İlçe Özel İdaresi’ne 247 bin 205 lira, İskilip İlçe Özel İdaresi’ne 497 bin 433 lira, Kargı İlçe Özel İdaresi’ne 492 bin 295 lira, Laçin İlçe Özel İdaresi’ne 182 bin 633 lira, Mecitözü İlçe Özel İdaresi’ne 173 bin 63 lira, Oğuzlar İlçe Özel İdaresi’ne 182 bin 995 lira, Ortaköy İlçe Özel İdaresi’ne 353 bin 40 lira, Osmancık İlçe Özel İdaresi’ne 419 bin 640 lira, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 965 bin 550 lira, Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne de 491 bin 800 lira ödenek ayrılması gerektiğini tespit ettiklerini ifade etti. (Erkan BAYATLI)

15 Kasım 2019 Cuma 22:40
İlçe Özel İdarelerinin 2020 yılı bütçeleri görüşüldü
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