İlçe Özel İdarelere 4.4 milyon ödenek

Çorum İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında bütçe görüşmeleri sürüyor. Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında düzenlenen son oturumda Tarımsal Hizmetler ve Strateji Müdürlüğü ile birlikte İlçe Özel İdarelerinin bütçeleri görüşüldü.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Eker tarafından 2021 bütçesi ile ilgili üyelere bilgi verildi. Buna göre sulama göletleri için ÇED raporu hazırlanması ve projelerinin yaptırılması için 150 bin TL olmak üzere toplam 175 bin TL bütçe talebi onaylandı.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2020 bütçesi içindeki Valilik binası bakım onarım giderleri kaleminden 60 bin TL’nin Çarşı Karakolu’nun bakım onarım giderlerine aktarılması talebi kabul edilirken,

Toplantıda Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Osmancık ve Uğurludağ Özel İdareleri için toplam 4 milyon 400 bin 992 TL’lik ödenek hakkında Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel üyelere bilgi sundu. Yücel daha sonra ise 9 milyon 824 bin 209 TL olan biriminin bütçesini anlattı. Buna göre Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 5 milyon TL’si yedek ödenek olmak üzere 2 milyon 350 bin TL’si YHKB gibi birlik, kuruluş sandık payları; 2 milyon 469 bin 209 TL’nin ise Vilayetler Hizmet Birliği, Kalkınma Ajansları ve Afet payı olarak ayrıldığı vurgulandı.

İl Özel İdaresi’nin 2021 mali yılı bütçe görüşmelerine bugün de devam edilecek.

(Haber Merkezi)