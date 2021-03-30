İlçe Milli Eğitim Müdürleri Abdullah Kodek’i kutladı

Kısa bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Abdullah Kodek’e kutlama ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürleri de Kodek’e kutlama ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile istişarede bulunan Kodek, ilçelerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili de ziyarette brifing aldı. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilimizin eğitim hedeflerine ulaşması için, yol haritasının oluşturulması ve planlanan faaliyetlerin yapılması doğrultusunda beklentilerini dile getiren İl Müdürü Kodek, ziyarette müdürlere çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

