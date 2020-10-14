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İlçe kaymakamları Bayat’ta toplandı

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen ilçe kaymakamları toplantısı Bayat ilçesinde gerçekleştirildi. 

Güncel 14.10.2020, 16:45
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İlçe kaymakamları Bayat’ta toplandı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıya ilçe kaymakamlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. 
Toplantıda pandemi sürecindeki çalışmalar ve alınan önlemler masaya yatırılırken, ilçelerde devam eden yatırımlar da değerlendirildi. 

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