İlçe itfaiyelerinin 112’ye entegresi görüşüldü
Güncel 15.09.2021, 20:25
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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımının ardından, ilçe itfaiyelerinin 112’ye entegresi ve paydaş kurumların faaliyetleri değerlendirildi.
Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve ilçe belediye başkanları katıldı.
(Haber Merkezi)
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