İlçe hastanelerine müfettiş istendi

Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ömer Sobacı, bazı iddialar üzerine ilçe entegre hastanelerinde soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Çorum’da internet ortamında yayın yapan bazı haber sitelerinde “İlçelerdeki Entegre Hastanelerinde Neler Oluyor?” başlığı bir haber yapıldığını belirterek ilçe entegre hastanelerinde nöbet evraklarına ilişkin inceleme başlatıldığını dile getiren Sobacı, Valilik aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi: “Haberde nöbetlerde yolsuzluk yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği iddia edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ilçe entegre hastanelerine ait nöbet evrakları incelenerek, 03.10.2019 tarih ve 832 sayılı Müdürlük Makam Oluru ile gerekli soruşturma başlatılmıştır. % (iki) Muhakkik incelemede görevlendirilmiş olup, inceleme süreci devam etmektedir.

Ayrıca haber içeriği ile benzer bir dilekçe, Müdürlük Makamına 02.10.2019 tarihinde sunulmuştur. Müdürlük Makamına sunulan dilekçeye istinaden; 07.10.2019 tarih ve 849 sayılı Müdürlük Makam Oluru ile dilekçede iddia edilen hususlar önceki inceleme ile benzer kapsamdadır. Konunun müfettiş tarafından incelenmesi ve soruşturulması için Sağlık Bakanlığı' ndan müfettiş görevlendirilmesi de talep edilmiştir”

(Volkan SINAYUÇ)