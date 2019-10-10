“İlçe belediye başkanlarımız hem ev sahibi, hem de görevlidir”

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“09.10.2019 tarihinde ilimiz yerel basınında ve bazı internet sitelerinde çıkan haberlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ve yönlendirildiği görülmüş, bu nedenle de basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.

Mecitözü İlçemiz okullarında hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ve destekleriyle yaptırılan çeşitli eğitim atölyelerinin açılışını gerçekleştirmek üzere Mecitözü Kaymakamlığımız tarafından tertiplenen açılış programına Sayın Valimiz davet edilmiş olup, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin katılımları ile 08.10.2019 tarihinde açılış gerçekleştirilerek hayırsever vatandaşlarımıza plaket takdimi yapılmıştır. Haberlerde geçtiği gibi ziyaret Sayın Valimizin ilçe ziyareti programı olmayıp, ilçemiz eğitimine kazandırılan eğitim atölyelerinin açılışı için kaymakamlıkça tertiplenmiştir.

Sayın Valimizin Ocak ayında yaptığı ilçe ziyareti programı kapsamında ise, 24.01.2019 tarihinde Mecitözü ilçemizi ziyaret etmiş olup, gerçekleştirdiği ziyarette dönemin CHP Mecitözü eski Belediye Başkanı Ünal Aysal programa davet edilmiş, Sayın Valimiz tarafından da makamında ziyaret edilerek kendisinden ilçe sorunları hakkında bilgi alınmış, akabindeki ilçe programında belediye başkanı da yer almıştır.

İlçelerimizde gerçekleştirilen tören, açılış vb. benzeri etkinliklerde, ilçe belediye başkanlarımız hem ev sahibi, hem de görevlidir. Ayrıca bir davete de gerek duyulmamalıdır. Dolayısıyla haberlerdeki programın katılımcılarının belirlenmesiyle ilgili her hangi bir kasıt ve art niyet yoktur. Söz konusu durumun haberleştirilmesini ve basına farklı yansıtılmasını iyi niyet çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir.

İl merkezi ve ilçelerimizde tüm kurum ve kuruluşların koordineli ve uyum içerisinde birlikte hareket etmeleri, birlik ve beraberliğin sürdürülmesi ve toplumsal barışın devamı en büyük arzu ve beklentimizdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”