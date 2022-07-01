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İlahiyat’ı birincilikle tamamladı
Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı Bayat Mahallesi Camiinde İmam Hatip olarak görev yapan Ahmet Avcı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Bölümü’nü (İLİTAM) birincilikle tamamladı.
Güncel 01.07.2022, 19:57
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2022 Akademik yılında Amasya Üniversitesi İLİTAM programında 102 öğrencinin mezuniyeti sonrası Amasya’da gerçekleştirilen törene katılan bölüm birincisi 50 yaşındaki Ahmet Avcı, diplomasını Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın elinden aldı.
İl Müftüsü Muharrem Biçer de Ahmet Avcı’yı müftülük adına tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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