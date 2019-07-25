İlahiyat Dekanı’ndan kurban bağış desteği

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, Türkiye Diyanet Vakfı’nın çalışmalarıyla tüm insanlığa ve coğrafyaya yardım eli uzattığını ifade ederek dünyanın dört bir yanında adeta bir iyilik hareketi öncüsü olduğunu belirtti. Dekan Çolak “Türkiye Diyanet Vakfı’nın toplam 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdiğini biliyoruz. TDV dini temsil eden en üst kuruluşlarımızdan biri olarak bizlere gurur veriyor. Türkiye’mizin özellikle tüm dünya Müslümanlarının bulunduğu coğrafyalarda nereye gitsek nereye baksak adeta bir ağabeyleri ve umut kapıları olduğunu söylüyorlar. Bu vesileyle Ortadoğu’dan Afrika’ya ve Avrupa kıtasına kadar Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkemizi temsil ettiğini ve uzattığı yardım eliyle en güçlü kurumlarımızdan birisi olduğunu, ehl-i sünnet çizgisinden asla taviz vermeden çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve tüm vatandaşlarımızın güvenini kazandığını bizler görüyoruz ve hissediyoruz. Vakfımıza tüm insanlık adına teşekkür ederken örnek ve öncü çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu. Hitit Üniversitesi İlahiyat Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, kendisi de yurtdışı olmak üzere iki adet kurban hisse bedelini bağışlayarak tüm vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet yoluyla kurban bağışında bulunmaya davet etti. (Haber Merkezi)