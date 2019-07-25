Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425

İlahiyat Dekanı’ndan kurban bağış desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından müştereken düzenlenen "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla yürütülen kampanyaya Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak’da katılarak kurban bağış desteğinde bulundu.

İlahiyat Dekanı’ndan kurban bağış desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından müştereken düzenlenen "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla yürütülen kampanyaya Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak’da katılarak kurban bağış desteğinde bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:26
İlahiyat Dekanı’ndan kurban bağış desteği

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, Türkiye Diyanet Vakfı’nın çalışmalarıyla tüm insanlığa ve coğrafyaya yardım eli uzattığını ifade ederek dünyanın dört bir yanında adeta bir iyilik hareketi öncüsü olduğunu belirtti. Dekan Çolak “Türkiye Diyanet Vakfı’nın toplam 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdiğini biliyoruz. TDV dini temsil eden en üst kuruluşlarımızdan biri olarak bizlere gurur veriyor. Türkiye’mizin özellikle tüm dünya Müslümanlarının bulunduğu coğrafyalarda nereye gitsek nereye baksak adeta bir ağabeyleri ve umut kapıları olduğunu söylüyorlar. Bu vesileyle Ortadoğu’dan Afrika’ya ve Avrupa kıtasına kadar Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkemizi temsil ettiğini ve uzattığı yardım eliyle en güçlü kurumlarımızdan birisi olduğunu, ehl-i sünnet çizgisinden asla taviz vermeden çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve tüm vatandaşlarımızın güvenini kazandığını bizler görüyoruz ve hissediyoruz. Vakfımıza tüm insanlık adına teşekkür ederken örnek ve öncü çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu. Hitit Üniversitesi İlahiyat Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, kendisi de yurtdışı olmak üzere iki adet kurban hisse bedelini bağışlayarak tüm vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet yoluyla kurban bağışında bulunmaya davet etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim