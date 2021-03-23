İl Sağlık Müdürü Sobacı’nın testi pozitif çıktı

Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın evinde karantinaya girdiği öğrenildi.

iki aşısını birden olan olan Sobacı, aşı sırasında gazetecilere halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak herkesin dikkatli olması yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. Sobacı “Aşının yüzde 50’nin üzerinde koruyucu etkisi var. Çok şükür bugünleri gördük. Tüm sağlık çalışanların imdadına yetişti. Rahatladık diye düşünüyorum. Ama aşıya güvenerek maske, mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmemek zorundayız. Toplum olarak aşıyla birlikte ufukta bir ışık gördük. Herkese sağlıklı günler diliyorum. “ diyerek , basın yoluyla halka iletilmesini istemişti. Sobacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.