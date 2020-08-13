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İl Pandemi Kurulu toplandı

Çorum İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldı.

Güncel 13.08.2020, 01:01
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İl Pandemi Kurulu toplandı

Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilimizde normalleşme süreciyle birlikte artan koronavirüs vaka sayılarının önlenmesi amacıyla alınacak olan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular ele alındı.

Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıda alınan kararların kurumların koordinasyonuyla ivedilikle uygulanması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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