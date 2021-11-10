“İl Özel İdaresi’nin dava yükü yıllık 2 bin dosya”

İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Mehmet Bektaş yönetiminde Kasım ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi’nde dün de Hukuk Müşavirliği ile yeni kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bütçesi görüşüldü.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve 10 Kasım’ın Atatürk’ü Anma Günü olması sebebi ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile partilerin grup başkanvekillerinin gündem dışı açıklamaları ile başlayan Kasım ayı 10’ncu toplantısında üyeler tarafından önerge verilmedi.

Toplantıda daha sonra ise İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği’nin 2022 mali yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe ile ilgili üyeleri bilgilendiren Av. Gizem Ermiş, Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve şükranla anarak “O ölmedi, yüreğimizde yaşıyor” sözü ile başladığı konuşmasında 2022 yılı için 508 bin 500 TL bütçe taleplerinin olduğunu, ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu bütçeye ek bütçe isteyebileceklerini açıkladı.

Bütçe ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Av. Gizem Ermiş Özel İdare’nin yıllık 2 bin dosya yükü bulunduğunu, dava yüküne her yıl 300-400 dosya eklendiğini, bu nedenle ödeneğin çoğunun mahkeme giderlerine harcandığını vurguladı. Ermiş, son yıllarda takipler sayesinde çok sayıda davanın kazanılmaya başladığını da bildirerek dosyaların idarenin lehine sonuçlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve 2021’de kazanılan davalardan 1 milyon TL’lik tahsilat yapıldığını açıkladı.

Toplantıda daha sonra ise İmar Müdürlüğü’nden iş yükü nedeniyle ayrılan ve yeni kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 2022 yılı mali bütçesi görüşüldü. Yapı Kontrol Müdürü Ebru Uysal, 680 bin TL olan bütçe taleplerinin içeriği ile ilgili üyelere bilgi sundu. Yeni kurulan bir müdürlük olmaları sebebi ile malzeme ihtiyaçlarının çokluğuna da değinen Uysal üyelerin sorularını da yanıtladı.



(Volkan SINAYUÇ)

