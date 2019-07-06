İl Özel İdaresi’nden, emekli personele yemek

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve emekli çalışanlar katıldı.

Verilen yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, emekliye ayrılanlarla uzun yıllar aynı çatı altında görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi her şeyin bir sonu olduğunu ve hiç kimsenin çalıştığı yerin baki olmadığını belirterek, önemli olanın başı dik bir şekilde görevden ayrılmak olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra da çalışma yaşamanın bitmediğini, insanlığa fayda sağlamanın türlü yolları olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “İnancımız gereği, insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır düşüncesiyle bundan sonra ki yaşamlarınız da, ailelerinizle birlikte sağlıklı, afiyetle, başarılı bir hayat dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından 2017-2019 yılları arasında İl Özel İdaresi’nden emekli olan personele, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

(Haber Merkezi)