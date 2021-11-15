Son Dakika

İl Özel İdaresi 154 milyon 250 bin lira gelir bekliyor

Çorum İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı gelir bütçesinin 154 milyon 250 bin TL olarak tahmin edildiği açıklandı.

Güncel 15.11.2021, 21:05
33
İl Özel İdaresi 154 milyon 250 bin lira gelir bekliyor

İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Mehmet Bektaş yönetiminde Kasım ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi’nde dün de İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile İlçe Özel İdarelerinin bütçesi ve 2022 mali yılı gelir bütçesi görüşüldü. 
Açılış ve yoklama ile bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar olmadı. Üyeler tarafından da önerge verilmediği gözlendi. 

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilk olarak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı bütçesi ele alındı.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Fevzi Şahin kürsüye gelerek üyelere birimlerinin 2022 bütçesi hakkında bilgi sundu. Buna göre müdürlüğün 2022 yılı bütçesinin 360 bin TL olarak öngörüldüğü, bu bütçenin 300 bin TL’sinin plan ve proje hazırlanmaya harcanacağı, diğer giderlerinde kırtasiye, personel, vergi ve harçlar olduğu açıklandı.


Toplantıda daha sonra ise kürsüye Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel çıktı. Gülay Yücel sırası ile müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesi, İlçe Özel İdare müdürlüklerinin 2022 mali yılı bütçesi ve İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı gelir bütçesini okudu. Buna göre Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesinin 15 milyon 999 bin TL olduğu anlatan Gülay Yücel, bu ödenekten 2 milyon 500 bin TL’nin il merkezi ve ilçelerdeki Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verileceğini, OKA katılım payı olarak 1 milyon 250 bin TL; YHKB katılım payı olarak 350 bin TL, Sungurlu OSB için 621 bin TL ayrıldığını kaydetti.
Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel bir sonraki gündem maddesinde de Alaca İlçe Özel İdaresi’ne 240 bin 230, Bayat İlçe Özel İdaresi’ne 277 bin 120 TL, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 374 bin 810 TL, Dodurga İlçe Özel İdaresi’ne 331 bin 690 TL, İskilip İlçe Özel İdaresi’ne 709 bin 720 TL, Kargı İlçe Özel İdaresi’ne 404 bin 741 TL, Laçin İlçe Özel İdaresi’ne 239 bin 23 TL, Mecitözü İlçe Özel İdaresi’ne 228 bin 247 TL, Ortaköy İlçe Özel İdaresi’ne 620 bin 364 TL, Osmancık İlçe Özel İdaresi’ne 614 bin 66 TL, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 181 bin 707 TL ve Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne ise 627 bin 405 TL olmak üzere 2022 yılı için 5 milyon 632 bin 3 TL’lik ödenek öngördüklerini söyledi.
Gülay Yücel toplantıda son olarak 2022 mali yılı gelir bütçesi hakkında bilgi verdi. Buna göre merkezi idare vergi gelirlerinden 144 milyon 851 TL olmak üzere işyeri açma izin harcı olarak 350 bin TL, diğer mal satış gelirleri olarak 303 bin 750 TL, lojman kiralarından 210 bin TL; taşınır kira gelirlerinden 35 bin TL, diğer mülkiyet gelirleri olarak 1 milyon TL, mevduat faizlerinden 4 milyon TL, madenlerden devlet hakkı olarak 950 bin TL, maden işletmeleri payları olarak 250 bin TL, mahalli idarelere ait alt paylardan 1 milyon 750 bin TL, idari para cezalarından 400 bin TL ve diğer gelirler olarak ise 150 bin TL olmak üzere 154 milyon 250 bin TL gelir beklediklerini kaydetti.
(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@