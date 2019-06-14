İl Müftülüğünün resim ve kompozisyon yarışmasına İskilip damgası

Diyanet İşleri Başkanlığı etkinliği kapsamında Ramazan teması olarak belirlenen “Ramazan ve İnfak” konusu çerçevesinde Çorum İl Müftülüğünce il geneli ortaokullar arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması sonuçlarına İskilip okulları damga vurdu.

Yarışmada ilçelerinde dallarında ilçe 1.lerinin il değerlendirme komisyonu tarafından yapılan incelemede kompozisyon dalında İskilip Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Yenilmez İl Birincisi olurken, resim dalında ise Erenler Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi Beyza Karaca İl 2.si oldu.

İskilip İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzer tarafından ödülleri verilen öğrenciler, teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ödül törenine İl Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu ve Adem Aygül, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve Erenler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Fidan, İskilip Atatürk Ortaokulu Müdürü Süleyman Toprak, öğretmenler, yarışmacı öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.