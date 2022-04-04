İl Müftülüğü’nden zekat bilgilendirme toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla 2022 yılı Zekat Bilgilendirme Toplantıları başlatıldı.

Bu kapsamda İl Müftülüğü’nde iki oturum halinde yapılan toplantıların sabah oturumu Devlet Tiyatro Salonu'nda imam-hatiplere yönelik, öğlen oturumu ise Müftülük Toplantı Salonu’nda Kur’an kursu öğreticilerine yönelik yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıların açış konuşması yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftülük ve TDV Çorum Şubesi’nin ilimizde çok güzel hizmetler yaptığına dikkati çekerek din gönüllülerinin çıtayı daha da yukarı taşımaları gerektiğini söyledi. Bicer, katılımcılara da teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Zekat hizmetleri hakkında bilgi veren Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen ise “Vatandaşlar ile İslam dünyasında zekât farkındalığının ve zekât bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, rehberlik etmek ve emaneti ehline teslim etmek amacıyla Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığımızın zekat hizmetlerini planlamada en güçlü yönü ise milletimize manevi rehber ve ahlaki örnek olan hademe-i hayrattır. İşte bu hizmetlerin anlatılmasında müftüler, vaizler, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticiler başta olmak üzere Başkanlığımızın her bir personeline büyük görevler düşmektedir. Bu sebeple ülkemizin zekât potansiyelinin dini kurallara uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında Müslümanlara ulaştırılmasında görev üstlenmek çok önemli bir sorumluluktur. Bu vesileyle TDV Gönüllüsü kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)