İl Milli Eğitim’den “Yönetici Geliştirme” eğitimi 

YÖGEP kapsamında tüm okul müdürleri 4 modülden oluşan toplam 120 saatlik bir eğitim alacak. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ve Prof. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulunda devam eden programa ziyaret gerçekleştiren Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek okul müdürleri ile bir araya geldi.

Okul idarecileri ile bir süre sohbet eden ve YÖGEP'in amacına yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek; “Kendimizi sürekli olarak geliştirmeli, çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek daha etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ortaya koymalıyız. Bakanlığımızca başlatılan YÖGEP ile sizlerin öz becerilerinize birçok konuda katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bu kapsamda düzenlenen seminerlerin çok önemli olduğunu belirten Kodek tüm yöneticilerin bu seminerlerden en iyi şekilde istifade etmelerini isteyerek çalışmalarında başarılar diledi.



(Haber Merkezi)

