Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 17-30 Temmuz tarihleri arasında 31 adet ihbar alındı. İhbarların 2 tanesi asılsız ya da mükerrerken, kalan 29 ihbar mahalle denetim ekiplerine bildirilerek, gerekli işlemler yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde 5.831 kişi denetlendi. Öte yandan 1.844 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenirken, gerekli uyarılar yapılarak, izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 4 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 31 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılırken, 30.07.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişinin bulunmadığı belirtildi. (Haber Merkezi)

