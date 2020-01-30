İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan 2020’nin ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yanı sıra kurul üyesi olan kurum ve kuruluş müdürleri ve başkanları, koordinatörler ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda katılımcılara bir sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Çorum’da 12.867 kadın, 11.220 erkek olmak üzere toplam 24.087 kişinin işsiz kaydının bulunduğunu söyledi.

31.12.2019 tarihi itibarı ile Çorum ve ilçelerindeki işyerlerinden 8.429 kişilik açık iş alındığını kaydeden Şahan şunları söyledi:

“2019 yılı işe yerleştirme hedefimiz 7133 kişi olmasına rağmen 6743 kişi ile bunun % 95’ i gerçekleşmiştir.

Yılsonu itibarı ile 10.051 kişi işsizlik ödeneği için müracaat etmiş olup, bunlardan 4.526 kişi işsizlik ödeneğini hak ederek kendilerine ödemeleri süresi içerisinde yapılmıştır. 5525 kişi ise işsizlik ödeneğini hak etmemiştir.

2018 yılında toplam 3.554 kişi işbaşı eğitim programlarından faydalandırılmış olup, bu rakam 31.12.2019 tarihi itibarı ile 5.106 kişidir. Bunun TL olarak işverenlerimize ve esnafımıza katkısı ise 40 bindir.”

(Yusuf ÇINAR)