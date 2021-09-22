İl İdare Şube Başkanları toplandı

İl İdare Şube Başkanları 2021 yılı 2. toplantısı Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezince yapılan iş ve işlemler, 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kurumların birbirleri ile uyum ve istişare içinde çalışması, kurumların “Sayılarla Çorum” konulu çalışmaya istatistiksel olarak katkı sağlaması, handemi süreci ile ilgili topyekûn mücadele verilmesi” hakkında konular görüşüldü. (Haber Merkezi)

