Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Vali Çiftçi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelini makamında ağırladı. Kurumun çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette Göç İdaresi Başkanlığı’nın Uluslararası Koruma kapsamındaki iş ve işlemlerinin 2021 yılı için belirlemiş olduğu dosya sonuçlandırma hedeflerinin üzerinde başarı gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Vali Çiftçi tarafından başarı belgeleri verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelini tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

