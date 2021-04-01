İl Genel’de yeni başkan Mehmet Bektaş

Çorum İl Genel Meclisi’nde Mehmet Bektaş başkanlığa seçildi. İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantıları saat 11.00’de Osman Günay yönetimindeki oturum ile başladı.

Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan Nisan ayı ilk toplantısında seçimler gerçekleştirildi.

Buna göre İl Genel Meclisi Başkan, başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimlerine geçildi. İlk seçim İl Genel Meclisi Başkanlığı için yapıldı. Mevcut Başkan Osman Günay ile AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş’ın aday olduğu seçim kapalı zarf açık tasnif usulüne göre yapıldı.

37 İl Genel Meclisi üyesinden 18’inin oyunu alan Mehmet Bektaş yeni başkan seçilirken, Osman Günay da 17 oy aldı. Seçimde iki oy da boş çıktı.

(Haber Merkezi)

