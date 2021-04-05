İl Genel’de komisyon sayısı 10’a yükseltildi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Özel İdare Kanunu’nun 16. maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının görev sürelerinin Nisan ayında sora ereceği hükmü doğrultusunda ihtisas komisyonlarının üyeleri yeniden belirlendi.

Dün gerçekleştirilen oturumda 10 komisyonunun üyeleri şu isimlerden oluşturuldu:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Mehmet Yücel, Alaettin Tosundereoğlu, Fehmi Yağlı, Mehmet Bektaş, Mehmet Kaplan, Suat Atalay, Selim Dölcü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Süleyman Ateş, Osman Günay, Kemal Özonal, Hacı Bolat, Ünal Nalçacı, Engin Demir, Yavuz Aykaç.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Dursun Kaya, Ekrem Yıldırım, Ünal Nalçacı, Yıldız Bek, Nazım Çetin.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Abdullah Uysal, Mehmet Turan, Abdurrahman Karagöz, İlhami Türksal, Doğan Uçar.

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Fehmi Yağlı, Erdoğan Köroğlu, Abdullah Tiryaki, Saadettin Akgül, Sadık Aşık.

Gençlik ve Spor Komisyonu: Ahmet Tuna, Vahit Kabakçı, İbrahim Çiftçi, Özcan Çetin, Yavuz Aykaç.

Turizm Komisyonu: Gürbüz Özel, Alaettin Tosundereoğlu, Abdullah Uysal, İlhami Türksal, Sadık Aşık.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Mehmet Kaplan, Dursun Kaya, Mehmet Yücel, Saadettin Akgül, Nazım Çetin.

Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu: Ahmet Devrez, Duran Bıyık, Ekrem Yıldırım, Suat Atalay, Doğan Uçar.

Aile ve Engelliler Komisyonu: Arif Çamiçi, İsmail Keşliktepe, Abdurrahman Karagöz, Yıldız Bek, Selim Dölcü. (Haber Merkezi)