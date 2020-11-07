İl Genel’de bütçe görüşmelerine devam

Toplantıda İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçe talebi görüşüldü.

Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam, müdürlüğün 10 milyon 605 bin liralık bütçe talebinin detaylarını paylaştı. Bu yılki bütçenin geçen yıla göre az olduğunu belirten Sağlam, müdürlüğünün en önemli giderinin akaryakıt ve yağ alımları, iş makinası onarım giderleri, elektrik ve yakacak alımları, sigorta giderleri olduğunu belirterek, bu yıl bütçenin yetmeyeceğini, Köy-Des ödeneğinden de yararlanabileceklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)