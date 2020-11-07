İl Genel’de bütçe görüşmelerine devam
İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Dönemin 5’inci toplantısı İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın başkanlığında toplandı.
Güncel 07.11.2020, 00:04
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Toplantıda İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçe talebi görüşüldü.
Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam, müdürlüğün 10 milyon 605 bin liralık bütçe talebinin detaylarını paylaştı. Bu yılki bütçenin geçen yıla göre az olduğunu belirten Sağlam, müdürlüğünün en önemli giderinin akaryakıt ve yağ alımları, iş makinası onarım giderleri, elektrik ve yakacak alımları, sigorta giderleri olduğunu belirterek, bu yıl bütçenin yetmeyeceğini, Köy-Des ödeneğinden de yararlanabileceklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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