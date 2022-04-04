İl Genel Meclisi’nin komisyonları belirlendi

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın başkanlığında dün toplanan İl Genel Meclisi’nde ihtisas komisyonlarının üyeleri açık oylama yapılarak seçildi.

7 kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu’na Fehmi Yağlı, Abdullah Uysal, Dursun Kaya, Arif Çamiçi, İbrahim Çiftçi, Suat Atalay ve Nazım Çetin seçilirken, yine 7 kişiden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Mehmet Yücel, Mehmet Bektaş, Süleyman Ateş, Alaettin Tosundereoğlu, Vahit Kabakçı, Saadettin Akgül ve Barım Aşık seçildi.

5’er kişiden oluşan diğer komisyonlar ise şu isimlerden oluştu:

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Abdurrahman Karagöz; Mehmet Turhan, Ünal Nalçacı, Yıldız Bek, Sadık Aşık.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Kemal Özönal, Osman Günay, Erdoğan Köroğlu, Engin Demir, Yavuz Aykaç.

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Abdullah Tiryaki, Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Özcan Çetin, Selim Dölcü.

Gençlik ve Spor Komisyonu: Erdoğan Köroğlu, Kemal Özönal, Osman Günay, Engin Demir, Yavuz Aykaç.

Turizm Komisyonu: Gürbüz Özel, İsmali Keşliktepe, Ekrem Yıldırım, Yıldız Bek, Selim Dölcü.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Abdullah Uysal, Dursun Kaya, Arif Çamiçi, Suat Atalay, Nazım Çetin.

Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu: Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Abdullah Tiryaki, Özcan Çetin, Selim Dölcü.

Aile ve Engelliler Komisyonu: Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna, Duran Bıyık, İlhami Türksal, Doğan Uçar.

Köy İşleri, Yol, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu: Duran Bıyık, Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna, İlhami Türksal, Doğan Uçar.

ENCÜMEN’E ÜÇ ÜYE

Öte yandan görev süresi Nisan ayı itibariyle sona eren Encümen üyeliği için de 3 yeni üye seçildi. Yapılan gizli seçimde Encümen’e Ünal Nalçacı (33 oy), Abdurrahman Karagöz (24 oy) ve Mehmet Turhan (27 oy) seçildi. (Taner ŞİMŞEK)