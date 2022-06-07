İl Genel Meclisi’nin Haziran oturumları tamamlandı

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nin son oturumunda Köy İşleri, Yol, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu tarafından hazırlanan “Su sayacı olmayan köylerin tespiti” ile ilgili rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Toplantıda ayrıca Aile ve Engelliler Komisyonu tarafından Çorum’da faaliyet gösteren sevgi evlerinin durumuyla ilgili rapor okundu. (Taner ŞİMŞEK)

