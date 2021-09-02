İl Genel Meclisi’nin Eylül mesaisi başladı

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde gündemde yer alan 3 madde üzerine müzakere edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan “köylerde adrese dayalı kayıt sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile köylerdeki kapı numaraları arasındaki uyuşmazlığın nedenleri” konulu rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

İl Genel Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan “il ve ilçelerdeki okul sporlarının önemi ve amaçları” konulu rapor da Meclis’te okunarak kabul edildi.

Öte yandan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün görev alanında iken Özel İdare’ye yeni ihdas edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü görev alanına devredilen yıkım akarı onaylanmış yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için ayrılan 50 bin liralık ödenek farklı bir ekonomik koda aktarıldı. (Haber Merkezi)

