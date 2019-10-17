İl Genel Meclisi’nin Barış Pınarı duyarlılığı

Grup başkan vekilleri ve tüm üyelerin hazır bulunduğu açıklamada İl Genel Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; asker, polis, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi. Devletin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Günay, devletin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadelenin sınırlar içinde olduğu kadar sınır dışında da yürütüldüğünü vurguladı. Teröre karşı milletçe verilen bu mücadelenin bir diğer ayağının da Barış Pınarı Harekâtı olduğunu ifade eden Günay, Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığını, bu savaşta milyonlarca insanın yurtlarından olduğunu kaydetti. Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DEAŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini anlatan Osman Günay, PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG’nin, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulduğunu, bu alan üzerinden ülkeye saldırılar düzenlendiğini ifade etti. Osman Günay, “Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Çorum İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Çorum İl Genel Meclisi, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.

Allah Devletimize ve Milletimize birlik ve beraberlik versin. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.(Erkan BAYATLI)