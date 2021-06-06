İl Genel Meclisi’nden hafta sonu mesaisi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında açılış yoklaması ile başlayan oturumda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun Özel İdare bütçesinden Milli Eğitim harcamaları için ayrılan yüzde 20 oranındaki ödeneğin durumuyla ilgili raporu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun Çorum’daki soğan-patates ekimiyle ilgili hazırladığı raporu ve Aile Engelliler Komisyonu’nun kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrolarının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı raporu okundu. (Haber Merkezi)

