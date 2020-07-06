İl Genel Meclisi’nde yol tartışması

Yapılan konuşmalarda komisyonun rapor hazırladığı ve yolun asfaltlanması yönünde öneride bulunmasına rağmen CHP dışındaki meclis üyeleri tarafından raporun reddedildiğinin belirtildiği açıklamada, CHP’nin önerilerinin reddedildiği ifade edildi. CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan vekili Yıldız Bek de komisyon raporunun bile olumlu yönde olduğunu ve yolun asfaltlanması taraftarı olmasına rağmen raporun oy çokluğu ile reddedildiğini belirterek, “Yol 1. derece yol ağına alınsa ne olacak alınmasa ne olacak. Alınması durumunda hemen asfalt dökülecek diye bir durum da yok. Bu yapılan komisyon üyelerine de saygısızlıktır” dedi.

Yıldız Bek’e cevap veren AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş ise yolun 1. Derece yol kapsamına alınması halinde İl Genel Meclisi’nin yol ağının genişleyeceğini bunun da ek yük anlamına geleceğini belirterek, raporun bir teklif niteliği taşıdığını, kabul edip etmemenin ise meclis üyelerinin takdirinde olduğunu anlattı. Özel İdarenin ödeneğinin de kısıtlı olduğunu anlatan Bektaş, ödeneğin artması halinde bu konunun tekrar görüşülebileceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)