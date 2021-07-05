İl Genel Meclisi’nde toplum sağlığı merkezleri bilgilendirmesi yapıldı

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, aile hekimliği birimlerinin lojistik ihtiyaçlarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Toplum Sağlığı Merkezlerince karşılandığını belirterek, “Toplum Sağlığı Merkezlerince aile hekimliği birimleri ile sağlık müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanmakta ve ayrıca Toplum Sağlığı Merkezlerinin aile hekimliği birimlerini denetleme yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

Konuşmasının devamında ilçelerde ve merkezde toplum sağlığını tehdit eden etkenler ve buna karşılık Toplum Sağlığı Merkezlerince yapılan iş ve işlemler hakkında da bilgiler veren Uysal, şunları söyledi:

“Çorum merkezde yoğun olmak üzere tavuk çiftliklerinin projesinden çıkan tavuk gübrelerinin gelişi güzel tarlalara ve boş arazilere dökülmesi ile çevreye kötü koku ve karasinek üremesine sebebiyet vermektedir. İlimizde yapılan hayvancılığa bağlı olarak oluşan hayvan gübrelerinin tarlalara boş arazilere, yol kenarlarına ve köy içlerinde biriktirilmesi sonucu kötü koku, kötü görünüm ve karasinek oluşumuna neden olmaktadır.

Yapılan işlemse, gelen şikâyetler yerinde değerlendirilerek ilgili kurumlara gereği için bildirim yapılıyor.”

(Eray UZUN)

