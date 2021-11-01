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İl Genel Meclisi’nde tartışmalı başlangıç

2022 yılına ilişkin bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı ilk oturumunda kısa bir selamlara konuşması yapmak için kürsüye çıkan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın “bazı köyler sıcak asfalta sahip çok şanslı, bazı köylerde ise asfalt bile yok” şeklindeki sözü gerginliğine neden oldu. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tahtasız’ın konuşmasına müdahale etti. 

Güncel 01.11.2021, 21:00
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İl Genel Meclisi’nde tartışmalı başlangıç

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Özel İdaresi bütçesinin eşit-adil bir şekilde kullanılacak olmasından hiçbir şüphe duymadıklarını belirterek, “Ancak yine de bazı köyler çok şanslı çünkü sıcak asfalta sahipler. Bazı köylerde asfalt dahi yok” dedi. 
BEKTAŞ, KONUŞMA BİTMEDEN ARAYA GİRDİ
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise CHP İl Başkanı’nın konuşmasını bitirmesini beklemeden, söz alarak kendi görüşünü bildirince Meclis bir anda gerildi. 
Tahtasız’ın konuşması için “Bu sözlere kesinlikle katılmıyorum” diyen Bektaş, “Biz her tarafa adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz. Burada selamlara konuşması yapmak için kürsüye çıktınız. Meclis üyelerinizin görüşü varsa onlar bildirsin. Bu konuşmayı Meclis üyeleriniz dile getirsin” dedi.
“MECLİS GRUBUNUN BAŞKANI BENİM”
Bunun üzerine CHP İl Başkanı Tahtasız ise, “Burada partimin grup başkanı benim. Çorum ilimiz adına yaşanan sorunları dile getiriyorum. 759 köyün içinde asfaltı olan var mı yok mu buyurun birlikte bakalım” ifadelerini kullandıktan sonra kürsüden indi. 
AK PARTİLİ TUNA İLE MECLİS BAŞKANI ARASINA GERGİNLİK
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP’li üyelerin salondan çıkmasının ardından bu sefer de AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna ile Meclis Başkanı Mehmet Bektaş arasında tartışma çıktı. “Selamlama konuşmasını neden veriyorsunuz?” diyen Tuna’ya tepki gösteren Bektaş, “Burada hangi il başkanı gelirse gelsin selamlama konuşması için kürsüye davet ederim. Ancak Meclis’in onurunu gururunu da korurum. Burada şov yapmayın. Biz birbirimizi biliyoruz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. 
“MECLİS BAŞKANI HER TÜRLÜ GÖRÜŞÜ DİNLEMELİ”
CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise, “İl Başkanımız selamlama konuşmasında ‘eşit-adil hizmet veriliyor olmasından hiç şüphe duymadığını’ söyledi. Meclis’in uyum içinde çalıştığını söyledi. Bu bütçe yılında da aynı performansı beklediğini dile getirdi. Sıcak asfalt konusuna ise sayın vekilin köyü olduğu için değindi. Meclis Başkanı olarak her türlü görüşü sonuna kadar dinleyip nazik bir dille karşılamalısınız. İl Başkanımıza şovmen, cahil diyemezsiniz. Parti içi meselelerimizi de burada dillendirmeniz doğru değil” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
 

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