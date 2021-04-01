İl Genel Meclisi’nde seçim günü

Çorum İl Genel Meclisi’nin 5 yıllık görev süresinde başkan, başkan vekilleri ve katip üyeler ile komisyonların seçimi iki kez yapılıyor. Görev süreleri 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve başkan vekilleri ile katip üyelerin seçimi bugün başlayacak olan Nisan ayı ilk toplantısında yapılacak. Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapacak olan meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyelerin belirleneceği seçim saat 11.00’de yapılacak.

İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantıları bugün saat 11.00’de Osman Günay yönetimindeki oturum ile başlayacak. Günay daha sonra seçime geçileceği için yerini en yaşlı üyeye bırakacak. Bugüne kadar başkan adaylığı açıklamasında bulunan olmazken, Osman Günay ile AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş’ın başkanlığa aday olacağı kulislerde konuşuluyor. İl Genel Meclisi’nde Meclis Başkanı, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerini, 2 Asil ve 2 Yedek Katip üyenin seçiminin yanısıra görev süresi dolan İl Encümeni için 3 üye ile ihtisas komisyonlarının kurularak üye seçiminin de yapılacağı açıklandı.

İl Genel Meclisi’nde Nisan ayı toplantılarında ayrıca İl Özel İdaresi’nin 2020 yılına ait gelir, giderleri ile hesap ve işlemleriyle ilgili Denetim Komisyonu raporu da görüşülecek. İl Özel İdaresi ve Belediye’ye ait bir arsanın okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na devri, Gülabibey ve Ayarık bölgesinde bulunan taşınmazın satılması gibi konular da ele alınacak.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın bugün seçim öncesinde parti grubu ile bir toplantı yaparak üyelerle görüşeceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

