İl Genel Meclisi’nde oturumlar tamamlandı

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi Ocak ayı son oturumunda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından “Çorum’daki internet kafe ve kahvehane gibi toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleriyle” ilgili hazırlanan rapor ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nca “DSİ tarafından yapılan tarımsal sulama projelerinde köy imar içerisindeki arazilere su verilmemesine” ilişkin hazırlanan rapor görüşüldü.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ise Çorum’da talihsiz bir olayın yaşandığını belirterek, “Ne yazık ki hayvan hakları konusunda halen istediğimiz bir seviyeye gelemedik. Ayakları kesilerek öldürülen kediyle ilgili Vali tarafından bir açıklama yapıldı ancak bu açıklama şahsen beni tatmin etmedi” dedi.

Türksal, önümüzdeki günlerde hayvanlarla ilgili Özel İdare tarafından ne gibi bir çalışma yapılması konusunda araştırma yapılması gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)