İl Genel Meclisi’nde Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi
İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı ilk oturumu gerçekleştirildi.
Güncel 04.01.2021, 22:21
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Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 17’nci maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi amacıyla oluşturulan Denetim Komisyonu’na üye seçimi yapıldı.
5 kişilik Denetim Komisyonu’na AK Parti’den Mehmet Bektaş, Ahmet Tuna, Abdullah Uysal, CHP’den İlhami Türksal ve MHP’den Yavuz Aykaç seçildi. (Haber Merkezi)
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