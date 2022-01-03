İl Genel Meclisi’nde Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Çorum İl Genel Meclisi bünyesinde "Denetim Komisyonu" oluşturuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17. maddesi gereğince İl Özel İdaresi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi amacıyla Denetim Komisyonu'nun oluşturulması ve gizli oyla üye seçiminin yapılması hususu görüşüldü.

Denetim Komisyonu'nun 5 kişiden oluşması uygun görülürken, komisyona üye seçimi yapıldı. Komisyon üyeleri, siyasi partilerin meclisteki dağılımlarına göre 3 AK Parti'den, 1 CHP'den ve 1 MHP’den belirlendi.

Yapılan gizli oylama sonucu AK Parti'den İbrahim Çiftçi, Ahmet Devrez, Abdullah Uysal, CHP’den Suat Atalay, MHP’den ise Doğan Uçar seçildi.

(Taner ŞİMŞEK)

