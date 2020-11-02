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İl Genel Meclisi’nde bütçe mesaisi başlıyor
İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesi için görüşmelere başlıyor.
Güncel 02.11.2020, 00:05
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İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantıları bugün saat 11.00’de başlayacak. Osman Günay yönetiminde pandemi kurallarına uygun şekilde yapılacak olan Kasım ayı toplantılarında İl Özel İdaresi’nin bütçe görüşmeleri de başlayacak. Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayacak olan Kasım ayı İl Genel Meclisi’nde üyeler tarafından verilen önergeler de görüşülecek. (Haber Merkezi)
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