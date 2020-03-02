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İl Genel Meclisi’nde birlik-beraberlik mesajı

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İl Genel Meclisi’nde birlik-beraberlik mesajı

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptılar.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:50
İl Genel Meclisi’nde birlik-beraberlik mesajı

İl Genel Meclisi’nin Mart ayı oturumu nedeniyle bir araya gelen siyasi parti il başkanları, Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

3 siyasi parti adına hazırlanan ortak metni okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, “27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağolsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı Çorum İl Başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarılarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Çorum İl Başkanları olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz” dedi.

Günay’ın açıklamasının ardından Türk Bayraklarıyla toplu fotoğraf çekilirken, il başkanları daha sonra toplantıdan ayrıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

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