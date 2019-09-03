İl Genel Meclisi’nde 3 önerge

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda meclis üyeleri tarafından 3 önerge verildi. İlk önergeyi veren CHP il Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Ortaköy’ün Cevizli Köyü Muhtarı’nın yol konusunda istekleri bulunduğunu belirterek, köy içerisinde bulunan istinat duvarlarının çürüdüğünü ve yıkılmaya başladığını, durumun tehlikeli olması nedeniyle bu duvarların tekrar yapılması konusunda inceleme yapılmasını istedi. Konu incelenmesi için İmar komisyonuna havale edildi.

İkinci önergede ise AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Fehmi Yağlı verdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı projelerine İl Genel Meclisi olarak zaman zaman ortak olunduğunu ifade eden Yağlı, bu projelerin ne kadarının başarılı olduğunu ve fiziki gerçekleşmelerinin ne oranda olduğu konusunda araştırma yapılarak meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi. Yağlı’nın önergesi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Son önergeyi ise AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Alaattin Tosundereoğlu ile Sadık Aşık verdi. Çorum ve ilçelerinde kantini olmayan okul olup olmadığını, varsa işletmelerin denetimlerinin nasıl yapıldığı, öğrenci ve öğretmenlere satış yapılırken fiyat değişikliği olup olmadığı konularında bilgi verilmesini istedi bu önerge de incelenmesi için Eğitim ve Kültür komisyonuna havale edildi. (Erkan BAYATLI)