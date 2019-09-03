Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98826
ALTIN
284.363
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9394
EURO
6.2999

İl Genel Meclisi’nde 3 önerge

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda meclis üyeleri tarafından 3 önerge verildi.

İl Genel Meclisi’nde 3 önerge

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda meclis üyeleri tarafından 3 önerge verildi.

03 Eylül 2019 Salı 22:36
İl Genel Meclisi’nde 3 önerge

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda meclis üyeleri tarafından 3 önerge verildi. İlk önergeyi veren CHP il Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Ortaköy’ün Cevizli Köyü Muhtarı’nın yol konusunda istekleri bulunduğunu belirterek, köy içerisinde bulunan istinat duvarlarının çürüdüğünü ve yıkılmaya başladığını, durumun tehlikeli olması nedeniyle bu duvarların tekrar yapılması konusunda inceleme yapılmasını istedi. Konu incelenmesi için İmar komisyonuna havale edildi.

İkinci önergede ise AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Fehmi Yağlı verdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı projelerine İl Genel Meclisi olarak zaman zaman ortak olunduğunu ifade eden Yağlı, bu projelerin ne kadarının başarılı olduğunu ve fiziki gerçekleşmelerinin ne oranda olduğu konusunda araştırma yapılarak meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi. Yağlı’nın önergesi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Son önergeyi ise AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Alaattin Tosundereoğlu ile Sadık Aşık verdi. Çorum ve ilçelerinde kantini olmayan okul olup olmadığını, varsa işletmelerin denetimlerinin nasıl yapıldığı, öğrenci ve öğretmenlere satış yapılırken fiyat değişikliği olup olmadığı konularında bilgi verilmesini istedi bu önerge de incelenmesi için Eğitim ve Kültür komisyonuna havale edildi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Komutan görevine başladı
Komutan görevine başladı
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
TED, bilgilendirdi
TED, bilgilendirdi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim