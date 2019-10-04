İl Genel Meclisi vidanjör çağırma ücretini belirledi

Yaptığı açıklamada 13 Eylül 2018-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yani son bir yıl içerisinde il genelinde ki toplam 1153 köy ve mezradan 514'üne vidanjör gönderildiğini ifade eden Yağlı, bu rakamların; il genelinde ki 639 köy ve mezranın İl Özel İdaresinden vidanjör hizmeti almadığını gösterdiğini kaydetti. Vidanjör hizmeti almayan köy sayısının vidanjör hizmeti alan köy sayısından az olduğunu ve vidanjör hizmeti alan köylerin istatiksel verilerinin incelendiğinde 514 köyün 396’sının bir kez, 57 köyün ikişer kez, olmak üzere toplam 114 kez, 61 köyün de üç ve daha fazla talepte bulunmak üzere toplam 253 kez vidanjör hizmetinden yararlandığını söyledi. Hizmetin elden geldiğince adil olarak dağıtılması gerektiğini kaydeden Yağlı, “Alacağımız kararlarda elimizden geldiğince son derece hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. 24/03/2016 yılından bu tarafa İl Özel İdare olarak verdiğimiz vidanjör hizmetinden son bir yıl rakamlarını incelediğimizde 118 köy ve mezramız 1035 köy ve mezramıza göre çok daha fazla yararlanmış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Hizmetten istifade de hakça paylaşımı tesis etmek için alacağımız kararlar, ortaya koyacağımız uygulamaya bağlı olacağından hissi ve duygusallığı bir tarafa bırakmamızı gerektirmektedir.

Daha önce bu konuda ki ücretsiz hizmet verilmesine yönelik meclis kararının tekrar görüşülmek üzere iade gerekçesinde söz konusu edilen 19/1/2002 yılında yürürlüğe giren 4736 sayılı yasanın 1. maddesinde geçen “ücretsiz hizmet verilemez” ibaresi gerekçe gösterilse de, bu ibare özelleştirmeye konu kurum ve kuruluşlara yönelik olduğundan Özel İdaremizin vidanjör hizmeti bu kanun kapsamına girmeyeceği çok açıktır. Komisyon olarak, İl Özel İdare tarafından verilecek vidanjör hizmetinin öncelikle her yıl için geçerli olmak üzere, köy muhtarlıklarınca yapılacak vidanjör taleplerinin ilkinin ücretsiz olması, ikinci taleplerinin 75,00 TL olması, üç ve üzeri her vidanjör talebinin ise 150,00 TL’den fiyatlandırmanın hizmetin köylerimize eşit ve adilane sunulmasını diğer taraftan kamu hakkının da bir nebze gözetilmesini sağlama adına uygun olacağı kararına varmış bulunmaktayız.

Köy Tüzel Kişiliklerin haricinde vidanjör kiralamak isteyen kişi ve kurumlara yönelik kiralama bedelinin ise asgari 150,00 TL’den az olmamak şartıyla yetkili müdürlük tarafından talep edilen yerin ve işin mahiyetine göre takdir edeceği bedel üzerinden fiyatlandırılması uygun olacaktır” dedi. Rapor oy birliği ile kabul edildi. (Erkan BAYATLI)