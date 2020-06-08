İl Genel Meclisi verilen aradan sonra ilk kez toplandı

Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri maske takıp dezenfektan kullanarak salona girdiler.

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, hastalık süreci ile birlikte toplantılara ara verildiğini ifade ederek normalleşme adımlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, salgının bir an önce sona ererek hayatın normale dönmesini dilediklerini anlattı. (Haber erkezi)