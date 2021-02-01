İl Genel Meclisi üyeleri Ahlatcı’yı kutladı

AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı öncesinde AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Yeniden göreve seçilen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı kutlayan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve Meclis üyeleri görevinde başarı dileklerini de iletti.

AK Parti İl Yenel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın da hazır bulunduğu kutlama ziyaretinin ardından İl Başkanı Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Günay ve üyelerin katılımı ile Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı öncesinde grup toplantısı da partide yapılarak çeşitli kararlar görüşüldü.

(Haber Merkezi)