İl Genel Meclisi toplantıları pazartesi günü başlayacak
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verilen İl Genel Meclisi toplantıları, pazartesi günü yeniden başlayacak.
Güncel 06.06.2020, 17:07
53
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin aylık olağan toplantılarına normalleşme süreci kapsamında tekrar başlayacaklarını bildirdi.
Günay, pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak toplantıda gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
31°
açık
Namaz Vakti 06 Haziran 2020
|İmsak
|03:07
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:42
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|22:02