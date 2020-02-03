İl Genel Meclisi toplanıyor

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay tarafından Şubat ayında yapılacak olan oturumların gündemiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre bugün saat 11.00’de bir önceki toplantının karar özetinin okunmasıyla birlikte Şubat ayı oturumlarına başlayacak olan İl Genel Meclisi üyelerinin vermeleri halinde önerge teklifleri ele alınacak.

İl Özel İdaresi emrinde tam zamanlı sözleşmeli görev yapacak 4 adet teknik personelin net ücretinin ek ödeme ile birlikte 4 bin 779 TL olmasının ele alınacağı İl Genel Meclisi’nde gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2020 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu da görüşülecek.

İl Özel İdaresi’nin makine parkındaki ekipmanların program uygulamaları dışındaki dönemde köy tüzel kişiliklerine, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara, şirketlere kiralanması ile ilgili olarak 2020 yılı için tespit edilen kiralama teklifleri hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporunun da görüşüleceği Şubat döneminde ayrıca ilimiz Merkez İlçe Tepecik Mahallesi’ndeki 413,05 metrekare yüzölçümlü arsanın okul binası yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına süresiz ve daimi tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu ele alınacak.

(Mehmet DALAR)