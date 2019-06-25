Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95421
ALTIN
264.633
DOLAR
5.7907
STERLİN
7.3539
EURO
6.5797

İl Genel Meclisi toplanacak

Her aybaşında toplanarak Çorum köy ve ilçelerle ilgili sorunları değerlendiren İl Genel Meclisi Üyeleri, 1 Haziran 2019 tarihinde toplanacak.

İl Genel Meclisi toplanacak

Her aybaşında toplanarak Çorum köy ve ilçelerle ilgili sorunları değerlendiren İl Genel Meclisi Üyeleri, 1 Haziran 2019 tarihinde toplanacak.

25 Haziran 2019 Salı 23:02
İl Genel Meclisi toplanacak

İmar konularının ağırlıklı olduğu gündem maddelerinde Dodurga Kuyucak Köyünde, 1968 yılında yaşanan heyelan nedeniyle boşaltılma kararı alınan evlerde yaşayan vatandaşların, İl Özel İdarenin hizmetlerinden yararlanamaması ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan rapor, İş-Kur kanalı ile TYP kapsamında eleman istihdam edilmesi ve köy muhtarlıklarına eleman görevlendirilip görevlendirilemeyeceği ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan rapor, Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan orman ve anız yangınları ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan rapor, Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerdeki boş bulunan köy okullarının Tarım ve Hayvancılık okuluna çevrilebilip çevrilemeyeceği, bu okullarda çiftçilerimize eğitim verilip verilemeyeceği ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimize yardımcı olan veterinerlerimizin sayısının artırılması ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan rapor, Osmancık’ta çeltik tarımı ile uğraşan vatandaşların yaşadığı elektrik ücretleri sorunu, Kargı İlçesi, Abdullah Yaylası ile Eğinönü Yaylasının turizminin geliştirilmesi, Çorum’da olimpik yüzme havuzlarının bulunup bulunmadığı, yüzme sporu yapan gençlerin başarıları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan rapor, Engellilere yönelik okullarda verilen eğitim ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonunca hazırlanan rapor, Çöp toplama merkezleri ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor ile köylerdeki öğrencilerin, yaz tatili süresince boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ile ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülecek. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim