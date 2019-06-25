İl Genel Meclisi toplanacak

İmar konularının ağırlıklı olduğu gündem maddelerinde Dodurga Kuyucak Köyünde, 1968 yılında yaşanan heyelan nedeniyle boşaltılma kararı alınan evlerde yaşayan vatandaşların, İl Özel İdarenin hizmetlerinden yararlanamaması ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan rapor, İş-Kur kanalı ile TYP kapsamında eleman istihdam edilmesi ve köy muhtarlıklarına eleman görevlendirilip görevlendirilemeyeceği ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan rapor, Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan orman ve anız yangınları ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan rapor, Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerdeki boş bulunan köy okullarının Tarım ve Hayvancılık okuluna çevrilebilip çevrilemeyeceği, bu okullarda çiftçilerimize eğitim verilip verilemeyeceği ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimize yardımcı olan veterinerlerimizin sayısının artırılması ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan rapor, Osmancık’ta çeltik tarımı ile uğraşan vatandaşların yaşadığı elektrik ücretleri sorunu, Kargı İlçesi, Abdullah Yaylası ile Eğinönü Yaylasının turizminin geliştirilmesi, Çorum’da olimpik yüzme havuzlarının bulunup bulunmadığı, yüzme sporu yapan gençlerin başarıları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan rapor, Engellilere yönelik okullarda verilen eğitim ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonunca hazırlanan rapor, Çöp toplama merkezleri ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor ile köylerdeki öğrencilerin, yaz tatili süresince boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ile ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülecek. (Haber Merkezi)