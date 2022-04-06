İl Genel Meclisi “tarım”ı görüşmek istemedi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda CHP’li Bek, “Tarım ürünlerinin üretiminde masraflar her geçen gün artıyor. Bu durum karşısında çiftçi ya üretimden uzaklaşıyor ya da gübre kullanmadan üretim yapıyor. Bu da, verimin düşmesine neden oluyor. Neticede ise üretilen ürünler tüketicinin evine pahalı bir şekilde giriyor ve sonuçta enflasyon oluyor. Bu nedenle Çorum’da tarım üretiminde düşüş var mı yok mu? Çorum’da kayıtlı çiftçi sayısında geçen yıla göre bir değişiklik var mı yok mu? Çiftçiler üretim yapıyor mu yapmıyor mu? Ayçiçeği, şeker pancarı ve buğday üretiminde artış mı var azalış mı var? Üretim yapan çiftçilerimize ne gibi katkılar sunuluyor? Bunların araştırılması önemli” dedi.

Bek’in önergesi AK Partili üyelerin “red” oyu vermesi nedeniyle kabul edilmedi. (Taner ŞİMŞEK)

