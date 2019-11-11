Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103118
ALTIN
270.181
DOLAR
5.7755
STERLİN
7.4195
EURO
6.3762

İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor

İl Genel Meclisi’nde Özel İdare’ye ait müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor.

İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor

İl Genel Meclisi’nde Özel İdare’ye ait müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:19
İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde dün de İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün bütçeleri görüşüldü.

130 bin liralık bütçe talebi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Rüştü Kılıçoğlu, Meclis üyelerini bilgilendirdi. Yapılan görüşmenin ardından İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün bütçesi onaylandı.

Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi hakkında Müdür Ahmet Danlı, üyeleri bilgilendirdi. Danlı, toplam 462 bin 500 TL olan bütçeyi kalem kalem açıkladı. Yapılan görüşmenin ardından bütçe teklifi kabul edildi.

3194 sayılı Plansız Alanlar Yönetmeliği uyarınca Mecitözü’ne bağlı Elvançelebi köyüne ait yerleşik alan civarı sınırının yeniden belirlenmesine yönelik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak imzası ile yollanan madde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi, Yuva Viol ile Dost Gıda’yı ziyaret etti
Vali Çiftçi, Yuva Viol ile Dost Gıda’yı ziyaret etti
Yağmaksan’dan fidan duyarlılığı
Yağmaksan’dan fidan duyarlılığı
Puduhepa bebekleri fuarda
Puduhepa bebekleri fuarda
“Anadolu basını batıyor”
“Anadolu basını batıyor”
Yargıtay’ın diktiği çamlar devasa bir ormana dönüştü
Yargıtay’ın diktiği çamlar devasa bir ormana dönüştü
Çorum markası Golonya’ya en kaliteli kolonya ödülü
Çorum markası Golonya’ya en kaliteli kolonya ödülü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim