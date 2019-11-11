İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde dün de İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün bütçeleri görüşüldü.

130 bin liralık bütçe talebi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Rüştü Kılıçoğlu, Meclis üyelerini bilgilendirdi. Yapılan görüşmenin ardından İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün bütçesi onaylandı.

Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi hakkında Müdür Ahmet Danlı, üyeleri bilgilendirdi. Danlı, toplam 462 bin 500 TL olan bütçeyi kalem kalem açıkladı. Yapılan görüşmenin ardından bütçe teklifi kabul edildi.

3194 sayılı Plansız Alanlar Yönetmeliği uyarınca Mecitözü’ne bağlı Elvançelebi köyüne ait yerleşik alan civarı sınırının yeniden belirlenmesine yönelik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak imzası ile yollanan madde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. (Taner ŞİMŞEK)